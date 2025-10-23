·
6
meneos
8
clics
Régimen cubano destierra por segunda vez a pastor que buscaba ver a su hija enferma
El pastor Alain Toledano fue desterrado nuevamente al intentar ver a su hija con cáncer en Cuba. El régimen cubano le impidió la entrada, intensificando su represión contra voces críticas.
etiquetas
cuba
destierro
dictadura
5
1
1
K
42
actualidad
4 comentarios
#1
aPedirAlMetro
*
Pastor del culto "Movimiento Sendas de Justicia"
Ojala en España se prohibiera tambien la entrada de lideres de sectas
2
K
45
#3
jjmf
#1
En España no se puede prohibir entrar a un español.
1
K
10
#4
HeilHynkel
#3
Salvo que sea del Sáhara.
2
K
37
#2
El_dinero_no_es_de_nadie
A un cubano que no le permiten la entrada a su país.
No lo llames dictadura que se enfadan
1
K
23
