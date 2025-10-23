edición general
Régimen cubano destierra por segunda vez a pastor que buscaba ver a su hija enferma

El pastor Alain Toledano fue desterrado nuevamente al intentar ver a su hija con cáncer en Cuba. El régimen cubano le impidió la entrada, intensificando su represión contra voces críticas.

aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Pastor del culto "Movimiento Sendas de Justicia"
Ojala en España se prohibiera tambien la entrada de lideres de sectas
#3 jjmf
#1 En España no se puede prohibir entrar a un español.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

Salvo que sea del Sáhara.
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
A un cubano que no le permiten la entrada a su país.

No lo llames dictadura que se enfadan
