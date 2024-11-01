Regeneración capilar con extracto de cáñamo rico en cannabidiol (CBD) [Paper] [ENG]

La alopecia androgénica es la causa más común de la pérdida de cabello. Existen varios medicamentos aprobados por la United States Food and Drug Administration que ofrecen resultados limitados. La investigación ha mostrado que el sistema endocannabinoide (SEC) tiene un papel fundamental en el crecimiento celular del folículo capilar. Los receptores cannabinoides tipo 1 (CB1) del SEC son abundantes en las células del folículo capilar. Incluye enlace al estudio completo.