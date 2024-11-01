edición general
Regeneración capilar con extracto de cáñamo rico en cannabidiol (CBD) [Paper] [ENG]

La alopecia androgénica es la causa más común de la pérdida de cabello. Existen varios medicamentos aprobados por la United States Food and Drug Administration que ofrecen resultados limitados. La investigación ha mostrado que el sistema endocannabinoide (SEC) tiene un papel fundamental en el crecimiento celular del folículo capilar. Los receptores cannabinoides tipo 1 (CB1) del SEC son abundantes en las células del folículo capilar. Incluye enlace al estudio completo.

comentarios
Atrydas
Como dijo un sabio, si los crecepelos existieran, el dueño de Amazon no sería calvo.
SeñorPresunciones
#4 Igual le gusta ser calvo.
carademalo
Y recordad: cuando venga un porrero pelirrojo a metese con vuestra calvicie, llamadle tramposo.
Charles_Dexter_Ward
#1 La marijuana alivia el dolor, es un hecho.
oscarcr80
#1 Ser calvo es un "calvario"?
Amperobonus
#1

Fuma porros y compartiremos grupo de Gram Metal :professor:
Ripio
Ya usan cualquier excusa para endrogarse.
Amperobonus
#6

Totalmente. Id de cara y drogarse sin motivo alguno 8-D
