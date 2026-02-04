edición general
La referencia asturiana en los papeles de Epstein: «Woody Allen espera que no derriben su estatua en Oviedo»

Entre los documentos judiciales que se han hecho públicos en Estados Unidos dentro del caso de Jeffrey Epstein hay un correo que llama la atención por una referencia inesperada: Asturias y Woody Allen. Se trata de un mensaje enviado el sábado 19 de agosto de 2017, a las 12:43 horas, por Soon-Yi Previn, esposa del director, desde su iPhone, en el que se habla del «derribo de estatuas», insistiendo en que «Woody dice que espera que no derriben su estatua en Oviedo».

2 comentarios
lonnegan #1 lonnegan
Y la estatua no ha sido derribada
#2 Grahml *
Viene al caso  media
