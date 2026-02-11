edición general
Las redes sociales se llenan de odio hacia la joven de 17 años, Irune Dorado

Irune Dorado está viviendo una oleada de críticas en redes sociales por el codazo que dio a Ona Batlle en el Clásico de Copa de la Reina. Los expertos analizan esta situación

Pertinax #1 Pertinax *
Menuda chorrada. ¿No hay nada reseñable de Ayuso o qué?
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
siempre se han comentado las actuaciones discutibles que se dan en competiciones deportivas. ahora queda más cuqui llamarlo "odio" a todo como si fuera un delito. estamos tontos o qué?
#4 Empakus *
A la meneante que sube la noticia, no debe gustarle el fútbol femenino y probablemente no habrá visto la actuación de Irune, que perdiendo su equipo por goleada, lla sacan del banquillo al campo y en menos de 5 min le mete un claro codazo en la cara a Ona y le pega en el tobillo...
Pero como la meneante, declarada progre feminista, no tiene ni idea de fútbol, no sabe que la jugadora Irune es conocida en la liga femenina, por no saber gestionar sus frustración y que ya fue expulsada y sancionada…   » ver todo el comentario
JuanCarVen #5 JuanCarVen
#4 Ibas bien hasta la generalización. En todos los deportes con contacto hay sujetos violentos, el fútbol femenino no es una excepción tiene elementos como Irune. Se le sanciona varios partidos y punto, que reincide una sanción mayor.
#3 elvagopop
El codazo fue de órdago, p'abernos matao.
