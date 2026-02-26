Redeia lanza un plan histórico de inversión de 13.000 millones para desatascar la red eléctrica en España

Redeia, el grupo del que depende Red Eléctrica, ha presentado el ciclo de inversión más ambicioso de su historia, con un valor de más de 13.000 millones de euros hasta 2031. La empresa, que gestiona el fluido de luz en España, intenta ajustarse así al mandato del Gobierno en la próxima planificación eléctrica en España. Y sobre todo, descongestionar el atasco histórico que sufre la red eléctrica en España por la avalancha de nuevos proyectos, como los centros de datos. El Estado, a través de la Sepi, tiene el 20% de Redeia, y ejerce un control