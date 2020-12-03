edición general
Reddit, Meta y Google entregaron voluntariamente al DHS información sobre usuarios anti-ICE, según un informe (ENG)

Reddit, Meta y Google "cumplieron voluntariamente con algunas de las solicitudes" de identificación de detalles de usuarios críticos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enviadas como parte de una reciente ola de citaciones administrativas que el Departamento de Seguridad Nacional ha estado distribuyendo a las grandes tecnológicas en los últimos meses, según un informe del New York Times de fuente anónima.

meroespectador #2 meroespectador
Ojo que Meta es Whatsapp e Instagram. Resulta que la libertad era esto... ya lo vengo denunciando desde hace mucho, que al final pasaría esto. Los poderes se alinean y te van a identificar por tus opiniones. Así que ya sabemos lo que hay que hacer.

PD: En los EEUU ya están preparando campos de concentración con crematorios:
menea.me/2gwgu

La última pareja de Elon Musk habla de una masiva caída inminente de población:
www.instagram.com/reel/DUBmyejiBKd/?hl=es
meroespectador #4 meroespectador *
#2 Aquí ya lo oímos hace tiempo, el fascismo y la derecha son así homicidas por naturaleza (hay que aniquilar a 26 millones, niños incluídos):

www.rtve.es/noticias/20201203/chat-militares-retirados-revela-mensajes
ombresaco #6 ombresaco
... y eso sin registro obligatorio. Imagina si la propuesta sale adelante
#5 Piscardo_Morao
El Gran Hermano de Orwell ya está aquí, son las grandes tecnológicas.
#1 hipernes
Meta y Google vale, pero reddit? :wall:
GuerraEsPaz #7 GuerraEsPaz *
#1 reddit es un pozo de mierda equivalente a 4chan y forocoches. aun con excepciones, las comunidades deben moderarlas usuarios voluntarios y muchas de estas lo hacen usuarios pagados de grupos radicales de ultraderecha como qanon o vox. si te das una vuelta por las categorias patrias, terminas saliendo con caspa y olor a rancio
carakola #8 carakola
#1 Reddit para cosas que no tengan que ver con política, aún. Pero si no...
#3 veratus_62d669b4227f8
Mientras el servilismo, cuando no cooperacion directa, de estas plataformas con los EEUU e Israel permanezca y sus acciones (chivatazos de mierda y persecucion ideológica) no conlleven que empezemos a dejar de usar sus servicios no van a cambiar. Convendria ir preparando un S.O. independiente de todo lo yanqui y sus empresas, servidores de correo europeos , idem servicios en la nube y linux, al menos ir teniendo otras alternativas, un ecosistema ”libre” de.ellos.y sus tentaculos en la medida de lo posible.
