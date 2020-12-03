Reddit, Meta y Google entregaron voluntariamente al DHS información sobre usuarios anti-ICE, según un informe (ENG)

Reddit, Meta y Google "cumplieron voluntariamente con algunas de las solicitudes" de identificación de detalles de usuarios críticos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enviadas como parte de una reciente ola de citaciones administrativas que el Departamento de Seguridad Nacional ha estado distribuyendo a las grandes tecnológicas en los últimos meses, según un informe del New York Times de fuente anónima.