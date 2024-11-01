edición general
Redadas de inmigración de la década de 1930: fotos crudas de la repatriación mexicana [Eng]

Durante lo más profundo de la Gran Depresión, las ciudades estadounidenses fueron testigos de expulsiones masivas que destrozarían familias y comunidades durante generaciones. Entre 1929 y 1939, entre 300.000 y 2 millones de personas de ascendencia mexicana fueron obligadas o presionadas a abandonar Estados Unidos y, sorprendentemente, entre el cuarenta y el sesenta por ciento de ellas eran ciudadanos estadounidenses, predominantemente niños. Si bien el gobierno federal apoyó estas acciones, la fuerza impulsora detrás de la repatriación mexica

| etiquetas: redadas , inmigración , méxico , ee.uu. , fotografía
Cuñado #1 Cuñado
between 300,000 and 2 million people of Mexican descent were forced or pressured to leave the United States

Si nacieron en EE. UU. no fueron "repatriados", sino desterrados. En EE. UU. se aplica el ius soli y cualquier persona nacida allí, salvo los hijos de los diplomáticos extranjeros, es automáticamente estadounidense.
