Redadas de inmigración de la década de 1930: fotos crudas de la repatriación mexicana [Eng]  

Durante lo más profundo de la Gran Depresión, las ciudades estadounidenses fueron testigos de expulsiones masivas que destrozarían familias y comunidades durante generaciones. Entre 1929 y 1939, entre 300.000 y 2 millones de personas de ascendencia mexicana fueron obligadas o presionadas a abandonar Estados Unidos y, sorprendentemente, entre el cuarenta y el sesenta por ciento de ellas eran ciudadanos estadounidenses, predominantemente niños. Si bien el gobierno federal apoyó estas acciones, la fuerza impulsora detrás de la repatriación mexica