La Red Universitaria por Palestina respalda el encierro en La Nau y exige la ruptura de vínculos académicos con Israel

La Red Universitaria por Palestina (RUxP), con presencia en las cincuenta universidades públicas del Estado, ha expresado su pleno apoyo al encierro iniciado en La Nau, sede histórica de la Universitat de València, por parte del profesorado y personal universitario del nodo RUxP-València. La RUxP reclama que las universidades públicas rompan de manera inmediata cualquier relación comercial, financiera o de colaboración, tanto directa como indirecta, con Israel.

#1 AlexGuevara
Bravo por esa gente digna y luchadora!
#2 laruladelnorte
Cualquier país que defienda los derechos humanos cancelaría cualquier relación con es gobierno asesino.
