Red Madre atendió en España a 63.000 madres en 2024: 8 de cada 10 no abortaron

La Fundación Red Madre, que atiende en España a madres gestantes en dificultad, atendió en 2024 a más de 63.000 y 8 de cada 10 decidieron no abortar gracias al apoyo de las asociaciones que coordinadas, dan servicio en todo el país. En total, 63.971 mujeres recurrieron a Red Madre a lo largo del año pasado, la mayor parte de las cuales, más de 34.000, se encontraban embarazadas y en situación de vulnerabilidad por diversas causas.