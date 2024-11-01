edición general
Red Madre atendió en España a 63.000 madres en 2024: 8 de cada 10 no abortaron

La Fundación Red Madre, que atiende en España a madres gestantes en dificultad, atendió en 2024 a más de 63.000 y 8 de cada 10 decidieron no abortar gracias al apoyo de las asociaciones que coordinadas, dan servicio en todo el país. En total, 63.971 mujeres recurrieron a Red Madre a lo largo del año pasado, la mayor parte de las cuales, más de 34.000, se encontraban embarazadas y en situación de vulnerabilidad por diversas causas.

Verdaderofalso
Y ahora como se encuentran esos niños y sus madres?
millanin
#2 eso ya no les importa. Su ideología les dicta que contra más sufran más se ganarán el cielo.
Milmariposas
Tiene pinta de ser una asociación de pijos pudientes (hay fotos de todos en la web) que lavan sus conciencias "ayudando" a mujeres en dificultad, especialmente aquellas de estrato social bajo y embarazada. Huele que apesta...

mente_en_desarrollo
Si es porque ayudan a solucionar problemas económicos/financieros, psicológicos o de algún otro tipo de problema que haga que alguien que quiere ser madre, no lo vea posible en esa situación, me parece perfecto.

Lo que no se puede, es hacerlo por coacción (como los que acosan en las clínicas) o manipulación (como entidades religiosas).
