Red Eléctrica publica sus mapas de capacidad de acceso de la demanda: el 75% de los nudos están ya copados

La información publicada por REE revela que la red de transporte tiene ya el 75% copado, habiendo disponible capacidad para nueva demanda solo en el 25% de sus nudos. Esta capacidad podrá ser otorgada siguiendo el criterio general de prelación o mediante la convocatoria de concursos. Actualmente, los permisos de acceso y conexión otorgados en la red de transporte suman 129 GW para instalaciones eólicas y fotovoltaicas, 16 GW para almacenamiento y 19 GW para demanda.