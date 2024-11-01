edición general
Red Eléctrica publica sus mapas de capacidad de acceso de la demanda: el 75% de los nudos están ya copados

Red Eléctrica publica sus mapas de capacidad de acceso de la demanda: el 75% de los nudos están ya copados

La información publicada por REE revela que la red de transporte tiene ya el 75% copado, habiendo disponible capacidad para nueva demanda solo en el 25% de sus nudos. Esta capacidad podrá ser otorgada siguiendo el criterio general de prelación o mediante la convocatoria de concursos. Actualmente, los permisos de acceso y conexión otorgados en la red de transporte suman 129 GW para instalaciones eólicas y fotovoltaicas, 16 GW para almacenamiento y 19 GW para demanda.

powernergia #1 powernergia
Parece que el crecimiento no puede ser infinito, que sorpresa.
#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
La saturación es tal, que sólo en el 25% de las zonas se podrá instalar nueva eolica, fotovoltaica o baterías Stand Alone (a las híbridadas no le afecta), o nuevas industrias, centros de datos o viviendas.

El resto ya no puede transportar más energía ni de generación ni de consumo.

#1 Lo que tiene llevar 10 años realizando menos inversiones de la maxima autorizada en redes, cuando no se ha parado de instalar nueva generación  media
#3 Seat127
#1 lo que si creen que son infinitos son los beneficios empresariales sin inversión. Eso que lo pague papá estado
woody_alien #4 woody_alien
Queremos cobertura 5G pero no queremos antenas que causan cáncer y triquinosis, queremos IA, nube y redes zoociales pero no queremos grandes centros de datos que devoran agua y energía como si no hubiese mañana, queremos vehículos eléctricos no contaminantes pero No a la MAT para distribuir los petawatios que se zampa el todo ello.

Vamos a morir todos.
taSanás #5 taSanás
Entiendo que lo muestran como un gran problema… pero no es culpa suya?
