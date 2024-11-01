Red Eléctrica lanza el nuevo cable submarino que unirá Mallorca con Menorca

Red Eléctrica avanza en el proceso de tramitación del nuevo enlace eléctrico entre Menorca y Mallorca, uno de los proyectos clave para el futuro energético de las Islas Baleares, que inicia ahora su fase de información pública. Además, el proyecto está ligado al del segundo enlace Península-Illes Baleares (Pen-Bal 2), con el que guarda relación eléctrica, administrativa y física. De hecho, y con el objetivo de reducir su impacto en el territorio, ambos proyectos comparten trazado terrestre en Mallorca y también el punto de salida en el mar,