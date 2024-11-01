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La red eléctrica española alcanza ya una saturación del 86,3%, con apenas 7.400 MW disponibles

El estudio muestra que 5.265 subestaciones ya no tienen capacidad disponible, lo que supone 30 más que en la actualización de diciembre. El estudio analiza las 6.102 subestaciones pertenecientes a las 29 mayores distribuidoras del país, que concentran el 97% de los puntos de suministro. De esta manera, solo 837 subestaciones (el 13,7%) mantienen algún margen de conexión, lo que reduce aún más el número de nodos potencialmente disponibles para nuevos proyectos industriales o de electrificación.

| etiquetas: red eléctrica , saturación , nudos de red , subestaciones
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9 comentarios
3 0 1 K 11 actualidad
tul #2 tul
vaya por dios, va a tocar adelantar el cierre de las nucleares para hacer sitio a mas renovables :troll:
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Ransa #3 Ransa
Una cosa es la distribución y otra la generación. De generación vamos sobrados.
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#7 Alcalino
#6 venga, dilo: La culpa es del perro.
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FunFrock #8 FunFrock
#7 Perdón, que te molesta que diga que en estos 7 años, las cosas van peor y la forma de argumentar tuya es reducirlo todo al absurdo. Ok

bueno, es lo q tiene, seguro q los otros lo harán peor, por eso hay q seguir votando a los que estan, pq roban, pero son los buenos :-)

Pues nada, no se puede hacer nada pq tenemos 10 enchufes y 3 regletas y no se pueden crear nuevos enchufes pq es fisicamente imposible, no tenemos más puntos de construcción, solo maxibones
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FunFrock #4 FunFrock
creo q si cerramos las centrales nucleares, irá todo mejor, pq el sol funciona de noche y las eolicas funcionan cuando no hace viento.
Eso si, quemar gas es superecológico por alguna razón
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#5 Alcalino
#4 Si, todo eso está muy bien, pero no tiene nada que ver con la noticia.

La noticia va de que si en tu casa tienes 10 enchufes y 3 regletas, y ya tienes todos los enchufes ocupados, ya no puedes enchufar mas cosas.

La noticia habla de la falta de enchufes, no de como se genera la energía que fluye por esos enchufes.
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FunFrock #6 FunFrock
#5 ¿Y exactamente cual es el motivo para no poder colocar más enchufes en una casa?
No se, yo tengo una casa y en un momento necesité nuevos enchufes y me monté un mueble con 6 enchufes más...
¿para que pagamos entonces impuestos y un peaje de luz tan elevados? ¿para no poder crecer? Seguimos pagando más y más impuestos pero oye, no podemos instalar mas enchufes pq es IMPOSIBLE.

me da q todo esto es pq alguien se lo esta llevando muy calentito pero como son progresistas, no se les rinde cuentas. Total, si se va a 0 la luz, en vez de devolvernos pasta, vamos a pagar más!!
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#1 cocococo *
Cuando haya más coches eléctricos a ver lo que pasa. Cada vez hay más turismo que consume electricidad en todas partes. También la gente que se queda a residir en España consume electricidad, sobre todo los jubilados ingleses y alemanes para calentarse en invierno y primavera porque al ser humano viejo le entra frío en el pellejo. Edit, bueno, dije ingleses y alemanes.
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#9 abogado_del_diablo
Antonio Turiel lleva muchos años diciéndolo: el cuello de botella de las renovables es la distribución de electricidad. Se necesitaría duplicar en 10 años las líneas que han tardado un siglo en construirse para satisfacer la demanda planeada.
El decrecimiento, entendido como el no desperdiciar recursos y renunciar a cosas superfluas con alto coste de ellos, debe ser parte de la ecuación de la salvación del planeta.
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menéame