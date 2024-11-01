La red eléctrica española alcanza ya una saturación del 86,3%, con apenas 7.400 MW disponibles

El estudio muestra que 5.265 subestaciones ya no tienen capacidad disponible, lo que supone 30 más que en la actualización de diciembre. El estudio analiza las 6.102 subestaciones pertenecientes a las 29 mayores distribuidoras del país, que concentran el 97% de los puntos de suministro. De esta manera, solo 837 subestaciones (el 13,7%) mantienen algún margen de conexión, lo que reduce aún más el número de nodos potencialmente disponibles para nuevos proyectos industriales o de electrificación.
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bueno, es lo q tiene, seguro q los otros lo harán peor, por eso hay q seguir votando a los que estan, pq roban, pero son los buenos
Pues nada, no se puede hacer nada pq tenemos 10 enchufes y 3 regletas y no se pueden crear nuevos enchufes pq es fisicamente imposible, no tenemos más puntos de construcción, solo maxibones
Eso si, quemar gas es superecológico por alguna razón
La noticia va de que si en tu casa tienes 10 enchufes y 3 regletas, y ya tienes todos los enchufes ocupados, ya no puedes enchufar mas cosas.
La noticia habla de la falta de enchufes, no de como se genera la energía que fluye por esos enchufes.
No se, yo tengo una casa y en un momento necesité nuevos enchufes y me monté un mueble con 6 enchufes más...
¿para que pagamos entonces impuestos y un peaje de luz tan elevados? ¿para no poder crecer? Seguimos pagando más y más impuestos pero oye, no podemos instalar mas enchufes pq es IMPOSIBLE.
me da q todo esto es pq alguien se lo esta llevando muy calentito pero como son progresistas, no se les rinde cuentas. Total, si se va a 0 la luz, en vez de devolvernos pasta, vamos a pagar más!!
El decrecimiento, entendido como el no desperdiciar recursos y renunciar a cosas superfluas con alto coste de ellos, debe ser parte de la ecuación de la salvación del planeta.