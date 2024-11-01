Recuperan las palabras de un manifestante tras el hachazo a los derechos laborales de Milei: "Cuando los pobres tienen voz, hasta el diablo tiembla"

El Senado argentino aprobó este jueves el proyecto de reforma laboral propuesto por el presidente Javier Milei, que propone una reducción de las indemnizaciones por despidos, un empeoramiento del derecho a las vacaciones, licencias y bajas médicas, alargamiento de jornadas laborales y limitaciones a los derechos sindicales y a la huelga, entre otros aspectos.
| etiquetas: javier milei , reforma laboral , argentina , protestas , viral
Libertad para los ricos, carajos para los pobres.
Claro, desde la visión antieconómica que caracteriza a nuestra América Hispana, estas son noticias de largas jornadas laborales, pero démosle tiempo al tiempo y quienes van a reír al último son los argentinos.
Contexto Laboral en Argentina Antes de las Reformas:
Argentina ha acumulado durante… » ver todo el comentario