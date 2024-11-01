Recuperan las palabras de un manifestante tras el hachazo a los derechos laborales de Milei: "Cuando los pobres tienen voz, hasta el diablo tiembla"

El Senado argentino aprobó este jueves el proyecto de reforma laboral propuesto por el presidente Javier Milei, que propone una reducción de las indemnizaciones por despidos, un empeoramiento del derecho a las vacaciones, licencias y bajas médicas, alargamiento de jornadas laborales y limitaciones a los derechos sindicales y a la huelga, entre otros aspectos.