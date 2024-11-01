edición general
Recuperan las palabras de un manifestante tras el hachazo a los derechos laborales de Milei: "Cuando los pobres tienen voz, hasta el diablo tiembla"

El Senado argentino aprobó este jueves el proyecto de reforma laboral propuesto por el presidente Javier Milei, que propone una reducción de las indemnizaciones por despidos, un empeoramiento del derecho a las vacaciones, licencias y bajas médicas, alargamiento de jornadas laborales y limitaciones a los derechos sindicales y a la huelga, entre otros aspectos.

wildseven23 #1 wildseven23
Desde hace años, libertad significa esclavitud.
#5 Setis
#1 Libertad carajos.

Libertad para los ricos, carajos para los pobres.
#4 Kuruñes3.0
Huy si estarán cagados.
#2 Febrero2027
En Paiporta hicieron huir al diablo
JRambo #3 JRambo
Grandes noticias para la Argentina. Se viene un mercado laboral más flexible que ayudará a que las empresas, con la debida baja impositiva y desregulación, compitan por mano de obra y no al revés.

Claro, desde la visión antieconómica que caracteriza a nuestra América Hispana, estas son noticias de largas jornadas laborales, pero démosle tiempo al tiempo y quienes van a reír al último son los argentinos.

Contexto Laboral en Argentina Antes de las Reformas:

#6 Setis
#3 Gracias chatgpt.
