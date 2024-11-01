La recuperación del emblemático frontón Beti Jai premio nacional de restauración

El frontón Beti Jai es un icono de la Arquitectura del Hierro, que tuvo su momento de mayor esplendor a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, La plataforma “Salvemos el Beti Jai" fue determinante para salvar el edificio, ubicado en el céntrico barrio de Chamberí de Madrid. La restauración llevada a cabo entre 2015 y 2024 con criterios técnicos rigurosos, respetando la esencia arquitectónica del inmueble, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes 2025.