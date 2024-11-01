edición general
La recuperación del emblemático frontón Beti Jai premio nacional de restauración

El frontón Beti Jai es un icono de la Arquitectura del Hierro, que tuvo su momento de mayor esplendor a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, La plataforma “Salvemos el Beti Jai" fue determinante para salvar el edificio, ubicado en el céntrico barrio de Chamberí de Madrid. La restauración llevada a cabo entre 2015 y 2024 con criterios técnicos rigurosos, respetando la esencia arquitectónica del inmueble, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes 2025.

#1 Ganpalo
¿Y cuántas chistorras, lechugas y demás verduras ha costado?
