edición general
1 meneos
6 clics

El recorte de las normas de emisiones de Trump elimina la función de start-stop en los coches, “universalmente odiada” [ENG]

El presidente Donald Trump dice que está haciendo un gran favor a los compradores de coches: eliminar el botón de start-stop que ha estado desesperando a los conductores durante varios años. Como parte de su retroceso más amplio de las normas de eficiencia de combustible en EE. UU., la administración Trump dice que está eliminando un crédito para los fabricantes de automóviles que les daba ventajas para cumplir con la normativa de consumo si instalaban botones de start-stop en sus vehículos.

| etiquetas: start , stop , epa , trump
1 0 0 K 20 actualidad
5 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
#1 Grahml *
Aquí anuncio de la Casa Blanca, poniendo de ejemplo un Prius, que precisamente no lleva Start-stop, y que no se le para el aire acondicionado en los semáforos.

x.com/i/status/2022438133183451531

Son los de combustión interna a los que les sucede eso.

Qué manera más estúpida de mezclar todo con sus mierdas de IA.
1 K 32
#4 Mutiko30
#1 no pasa en mi Skoda Spaceback y tiene start stop
0 K 7
#5 Luiskelele
#1 no conozco ningún star stop que te corte el aire acondicionado
0 K 11
sotillo #3 sotillo
Universalmente odiada, pues hombre prefiero odiar a Trump, ya puestos, además esto en los eléctricos es normal
0 K 10
#2 Barriales
Que le vuelva a poner plomo a la gasolina. Los coches van mucho mas finos.
0 K 7

menéame