El recorte de las normas de emisiones de Trump elimina la función de start-stop en los coches, “universalmente odiada” [ENG]

El presidente Donald Trump dice que está haciendo un gran favor a los compradores de coches: eliminar el botón de start-stop que ha estado desesperando a los conductores durante varios años. Como parte de su retroceso más amplio de las normas de eficiencia de combustible en EE. UU., la administración Trump dice que está eliminando un crédito para los fabricantes de automóviles que les daba ventajas para cumplir con la normativa de consumo si instalaban botones de start-stop en sus vehículos.