Recortar en investigación sobre el ARNm podría ser nuestro error más grave hasta la fecha [Ing]

El Dpto. de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos anunció recientemente que reducirá la financiación para el desarrollo de vacunas de ARNm, lo que podría convertirse en una de las decisiones más costosas y letales que tomará el secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr., durante su mandato. La cancelación de 22 proyectos relacionados con el ARNm no solo supondrá un retroceso directo en la investigación sobre vacunas de ARNm para enfermedades infecciosas, incluida la gripe, sino que también tendrá, sin duda, efectos negativos en…