Un recorrido por los precios de los restaurantes en Ibiza: “Mientras la gente lo pague, esto no va a cambiar”
De 24 euros a 1.650 el menú más exclusivo. Croquetas a cuatro euros, botellas de agua a 15 y 200 el kilo de bogavante son algunos de los precios que se encuentran en la isla balear
|
etiquetas
:
actualidad
,
sociedad
,
gastronomía
,
turismo
#1
Gry
Y deberían seguir subiéndolos hasta tener un número razonable de turistas.
0
K
15
#2
Uvieu1926
#1
el problema es para los que viven allí. Un coste de vida imposible con los sueldos
0
K
19
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
