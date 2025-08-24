edición general
Un recorrido por los precios de los restaurantes en Ibiza: “Mientras la gente lo pague, esto no va a cambiar”

De 24 euros a 1.650 el menú más exclusivo. Croquetas a cuatro euros, botellas de agua a 15 y 200 el kilo de bogavante son algunos de los precios que se encuentran en la isla balear

Y deberían seguir subiéndolos hasta tener un número razonable de turistas.
#1 el problema es para los que viven allí. Un coste de vida imposible con los sueldos
