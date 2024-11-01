Recordando 'Tejido de Felicidad' de Chucho

Tejido de Felicidad (1999) de Chucho ha vuelto a las tiendas de discos con motivo del Record Store Day en una edición especial vinilo, un formato en el que no había sido antes publicado y que sirve de reivindicación a una obra con un peso importante. La felicidad y el amor desbocado que se celebra en los primeros temas no deja de sorprender, teniendo en cuenta el fondo existencial y retorcido que traía 78 (1997), su primer largo. Tras el final de una quimera como la de Surfin’ Bichos, Fernando Alfaro sorprendía en una encarnación luminosa con