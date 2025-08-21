Récord de generación renovable 'tirada' sin usar en julio: superó el 10% al no poder entrar en el sistema por saturación de redes

Este mes de julio va a ser recordado por haber batido el récord de energía renovable tirada sin usar al no poder verterse en el sistema por la saturación de las redes eléctricas. En concreto, más del 10% de la generación limpia no ha servido para encender las luces del país. "La redBaeschlin, ingeniero de desarrollo de Proyectos del Grupo Tervalisparó la demanda diaria alrededor de un 7%. Se desaprovechó mucha energía verde: más de un 10% cuando nunca se había superado el 4%".