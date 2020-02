La recontrucción de Stonehenge  

Durante décadas, las guías oficiales de Stonehenge han estado llenos de cifras y datos y teorías que rodean mayor monumento prehistórico del mundo fascinantes. Lo que los folletos en papel satinado no mencionan, sin embargo, es la reconstrucción sistemática de los 4.000 años círculo de piedra a lo largo del siglo 20. La restauración se ha mantenido esquiva y un gran porcentaje de los turistas que se sientan en sus hoteles en Londres , la planificación de un viaje a la monumento, no tienen idea de que no están recibiendo toda la historia.