Reciclaje y Coronavirus: ¿contenedores cerrados o abiertos?

No tocar las tapas de los contenedores para protegernos de Covid-19 Es recomendable no tocar las tapas de los contenedores. Si tienen el sistema de apertura por pedal, deberá utilizarse el pie para abrirlos. Si no es el caso, lo ideal es utilizar guantes que después se desecharán. En última instancia, lo más aconsejable es dejar la tapa abierta para que nadie se vea obligado a tocarla. En este caso, los posibles malos olores pasan a un segundo plano ya que la limpieza es más exhaustiva dada la situación excepcional.