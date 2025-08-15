edición general
Aficionados israelíes causan indignación en Polonia con una pancarta de "asesinos" (EN)

Hinchas de fútbol israelíes levantaron una pancarta que decía "Asesinos desde 1939" durante un partido contra un equipo polaco el jueves, lo que provocó indignación en Polonia mientras el presidente dijo que insultaba la memoria de los polacos, incluidos los judíos, muertos en la Segunda Guerra Mundial.

#3 concentrado
Los sionistas han perdido el rumbo: cuando se pegan a su libro para imponer su teocracia, se orientan; pero en cuanto salen fuera y ven mundo ya no saben en qué lado de la historia están.
antesdarle #4 antesdarle
Bueno de asesinos saben un rato :troll:
Fotoperfecta #6 Fotoperfecta
No deberían causar indignación más allá de lo que viéramos o leyéramos que hacen en su país inventado.
Me explico.
Sus equipos deportivos no deberían participar en ninguna competición europea. Ni oficial ni partidos amistosos. No deberían participar en Eurovisión. No deberían participar en nada que implicara relacionarse con otros países.
Cada vez que salen de sus tierras robadas se dedican a insultar, hacer apología del genocidio, soltar racistadas, etc, etc. y como se les llame la atención a soltar el comodín del antisemitismo.
Yo, personalmente, ya no soporto más ver a esta gentuza yendo con su soberbia por otros países. Ni como turistas, ni como deportistas ni como nada.
Son la peor escoria que ha pisado la faz de la Tierra.
#2 NoMeVeas *
Jajajajajjajajajajajaja

Que se jodan , los polacos son hoy mas fascistas que otra cosa. Por una vez estoy de acuerdo con los israelis.
sotillo #7 sotillo
#2 Pero si están apoyando a los genocidas
Apotropeo #1 Apotropeo
Se hacen querer, son como ositos de peluche; en versión hijo de puta , eso sí
unaqueviene #5 unaqueviene
Pero si esa gente comparte más genes entre ellos que uno de Cádiz y otro de Chiclana!
