Aficionados israelíes causan indignación en Polonia con una pancarta de "asesinos" (EN)

Hinchas de fútbol israelíes levantaron una pancarta que decía "Asesinos desde 1939" durante un partido contra un equipo polaco el jueves, lo que provocó indignación en Polonia mientras el presidente dijo que insultaba la memoria de los polacos, incluidos los judíos, muertos en la Segunda Guerra Mundial.
| etiquetas: sionismo , polonia , nazis , israel , futbol
Me explico.
Sus equipos deportivos no deberían participar en ninguna competición europea. Ni oficial ni partidos amistosos. No deberían participar en Eurovisión. No deberían participar en nada que implicara relacionarse con otros países.
Cada vez que salen de sus tierras robadas se dedican a insultar, hacer apología del genocidio, soltar racistadas, etc, etc. y como se les llame la atención a soltar el comodín del antisemitismo.
Yo, personalmente, ya no soporto más ver a esta gentuza yendo con su soberbia por otros países. Ni como turistas, ni como deportistas ni como nada.
Son la peor escoria que ha pisado la faz de la Tierra.
Que se jodan , los polacos son hoy mas fascistas que otra cosa. Por una vez estoy de acuerdo con los israelis.