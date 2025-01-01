edición general
13 meneos
66 clics
Recibe una paliza en Zaragoza tras pedir a tres menores que no hicieran tanto ruido por la noche

Recibe una paliza en Zaragoza tras pedir a tres menores que no hicieran tanto ruido por la noche

Salvaje y violento episodio el vivido esta madrugada en el barrio de La Almozara de Zaragoza cuando varios jóvenes han agredido a un vecino que había bajado a la calle desde su casa para pedirles que no hicieran tanto ruido porque no podía dormir. El hombre, de 62 años, quedó herido y tirado en el suelo, y tras ser atendido por emergencias y Policía Nacional

| etiquetas: jóvenes menores , paliza , zaragoza , abuelo , ruido
10 3 3 K 108 actualidad
25 comentarios
10 3 3 K 108 actualidad
Comentarios destacados:      
#7 Leon_Bocanegra *
Ey chicos, dos de los agresores tenían padre de origen Magrebí. Vamos a lincharlos, yo me ocupo de llamar al desokupo.

Vaaaamos España España España! Uuuuuuuu
Edito que se me olvidaba
Perro sanxe hijo de puta !! Oe oe oe oe oeeee
6 K 51
Postmeteo #13 Postmeteo
#7 No entiendo tu comentario. Se supone que combate el racismo?
0 K 7
#8 mcfgdbbn3
Vaya otro suceso que nos impedirá legislar hasta justo antes del siguiente.

Ya sabéis, que no se puede legislar en caliente para eliminar la Ley del Menor.
3 K 46
#10 Borgiano
#5 Me da que el que no ha leído has sido tú
1 K 24
#11 fremen11
#10 De la noticia

Policía Nacional, se ha detenido a tres menores de edad, españoles, como presuntos autores de lo sucedido,
0 K 9
platypu #18 platypu *
#11 Si un hamster nace en una pecera, no es un pez, sigue siendo un hamster. Si eres listo veras la similitud
1 K 16
#20 fremen11
#18 Claro, claro, por eso es necesario puntualizar que dos de ellos tienen padres de origen magrebí, no vaya a ser que nos jodan las estadísticas....
0 K 9
#19 Borgiano
#11 Pero para descubrir que no comen jamón hay que leer hasta el final, amigo
1 K 17
#21 fremen11 *
#19 Son españoles?? Si.
En la contabilización de los delitos cometidos por nacionalidad, qué pondrán?? Españoles o españoles con padres magrebies o magrebíes??
0 K 9
mosfet #6 mosfet
Ese odio lo debería evitar la educación de los padres, mis hijos en la vida harían algo así, si hasta me reprender por ir a más de 30 por casco urbano..., es un tema de educación, y ahí no sé yo que podemos hacer, no son inmigrantes aunque en la noticia da mas datos que paso de comentar, para mí deberían coger a esos padres y ver cómo los están educando, leyendo el artículo me jugaría un brazo a que si es una chica atractiva acabaría peor, llamadme loco.
1 K 21
Pataperro #2 Pataperro
Te ahorro un clic: 66,67%
0 K 14
Aguarrás #25 Aguarrás
#14 Madres no se. Pero educación no tienen.
Habría que dar más publicidad a "el que la hace, la paga". Y si es menor, papis a aflojar la gallina. :roll:
0 K 13
#1 Katos
Los nuevos maños
3 K 13
#5 fremen11 *
#1 No has leído que estos 3 comen jamón???
3 K 8
platypu #15 platypu
#5 Negativo por no saber leer
2 K 7
#17 fremen11
#15 Negativo por lo mismo, son españoles, que sus padres sean de otra nacionalidad...
..
0 K 9
woody_alien #23 woody_alien
#22 Ya, hay que bajar con armas que sepas utilizar :-|
0 K 12
woody_alien #9 woody_alien
robaron el móvil y una mochila a la víctima

Que gente mas rara hay por el mundo, está durmiendo tranquilamente en su casa, oye ruido en la calle y baja a increparlos con la mochila, las chirucas, la gorra, la bufanda y el móvil. La última vez que me pasó eso baje a la calle en pijama, con las pantuflas y una garrota del 15, nadie me robó nada y creo que los rapaces todavía deben estar corriendo.
0 K 12
#22 fremen11 *
#9 Es buena estrategia, pero no siempre funciona, conozco a uno que bajó con un bate béisbol, se lo quitaron y le metieron una paliza con el...
0 K 9
#24 abuelillo *
#9 Aquí otro raro, yo pillo también mochila y móvil aúnque solo separa bajar la basura. Es cosa de vivir solo, que por ejemplo, no tienes nadie que te abra si te olvidas las llaves, así que siempre bajo con lo imprescindible por si pasa algo que me impida volver casa, lo que incluye mochila con mi medicación diaria, móvil por si tengo que llamar por alguna emergencia, etc.

Y menos mal que todavía puedo ser raro sin consecuencias graves, pero visto como va el mundo puede que esto deje de ser así, porque cada vez veo más opiniones como la tuya que arremete contra lo que no concuerda con su ideas preconcebidas.
0 K 7
#12 corin
Sucesos -> irrelevante.
0 K 9
Professor #3 Professor *
pero por Dios Santo, que clase de educación le han dado sus padres a estos españoles para atacara así a un anciano? adonde vamos a llegar con esta juventud española??

Y despues los fascistas hablan de los magrebies , los moros etc, cuando estamos viendo que los nacionales son mucho peores
0 K 6
Aguarrás #4 Aguarrás *
"Según fuentes confirmadas por este medio, se trata de tres varones españoles, dos de ellos con padres de origen magrebí."
#3 Las segundas generaciones como en Francia, dejando claro que da igual la nacionalidad.
Sin educación ni responsabilidades, se generan individuos de este tipo.
Y no es la puta pobreza. Es la falta absoluta de valores y civismo. ¬¬
9 K 113
#14 tednsi
#4 Y las madres de qué origen son?
0 K 10

menéame