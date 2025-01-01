Recibe una paliza en Zaragoza tras pedir a tres menores que no hicieran tanto ruido por la noche

Salvaje y violento episodio el vivido esta madrugada en el barrio de La Almozara de Zaragoza cuando varios jóvenes han agredido a un vecino que había bajado a la calle desde su casa para pedirles que no hicieran tanto ruido porque no podía dormir. El hombre, de 62 años, quedó herido y tirado en el suelo, y tras ser atendido por emergencias y Policía Nacional
Ya sabéis, que no se puede legislar en caliente para eliminar la Ley del Menor.
Policía Nacional, se ha detenido a tres menores de edad, españoles, como presuntos autores de lo sucedido,
En la contabilización de los delitos cometidos por nacionalidad, qué pondrán?? Españoles o españoles con padres magrebies o magrebíes??
Habría que dar más publicidad a "el que la hace, la paga". Y si es menor, papis a aflojar la gallina.
Que gente mas rara hay por el mundo, está durmiendo tranquilamente en su casa, oye ruido en la calle y baja a increparlos con la mochila, las chirucas, la gorra, la bufanda y el móvil. La última vez que me pasó eso baje a la calle en pijama, con las pantuflas y una garrota del 15, nadie me robó nada y creo que los rapaces todavía deben estar corriendo.
Y menos mal que todavía puedo ser raro sin consecuencias graves, pero visto como va el mundo puede que esto deje de ser así, porque cada vez veo más opiniones como la tuya que arremete contra lo que no concuerda con su ideas preconcebidas.
Y despues los fascistas hablan de los magrebies , los moros etc, cuando estamos viendo que los nacionales son mucho peores
#3 Las segundas generaciones como en Francia, dejando claro que da igual la nacionalidad.
Sin educación ni responsabilidades, se generan individuos de este tipo.
Y no es la puta pobreza. Es la falta absoluta de valores y civismo.