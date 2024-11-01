·
9
meneos
127
clics
Rechazo masivo a los Army Awards 2026 por "blanquear el fascismo": rostros de 'OT' y 'Tentaciones' cuestionan el evento
"Lo que pasó ayer fue absolutamente vergonzoso"
|
etiquetas
:
army awards 2026
,
fascismo
,
ceciarmy
7
2
4
K
63
actualidad
17 comentarios
7
2
4
K
63
actualidad
Comentarios destacados:
#13
minoch4
#11
espera q te pongo un pantallazo
4
K
51
#17
cfsr86
#13
Nada estos... Les da igual mañana verás un comentario igual, lo suyo esfangar....
0
K
6
#1
yoma
#0
Revisa esta por si es dupe que habla de lo mismo
www.meneame.net/story/dos-exconcursantes-ot-desmarcan-army-awards-blan
2
K
50
#14
Supercinexin
#11
Menudo gilipollas el Santiago Segura
,
Sí,eso estaba diciendo precisamente, que es un puto gilipollas.
el único director de cine Español que hace películas que no pierden dinero
Eso es directamente mentira. ¿Por qué mientes? ¿Qué ganas mintiendo? A mí personalmente me suda la polla que mientas, pero molesta que hayan otros leyéndote y se crean esa mentira.
2
K
39
#7
EsUnaPreguntaRetórica
“Es lo que necesita España, libertad”.
Desde hace unos años la palabra"libertad" se ha convertido en un buen detector de gilipollas.
2
K
38
#16
MiguelDeUnamano
#7
De la misma manera que ironizar sobre el rechazo que producen se ha convertido en un buen detector de malnacidos.
0
K
16
#3
Meneador_Compulsivo
Rechazo masivo en Bluesky
1
K
33
#2
Daniel2000
La gala de los Goya me cuesta dinero y rinden pleitesía al poder político .
Abro paraguas
3
K
27
#4
Barriales
#2
ya salió el agraciado.
0
K
7
#12
javic
#2
pero quien te crees que paga esto. La cantidad de paguitas y propagandas que pagan pseudoliberales como Ayuso es interminable.
0
K
10
#8
Supercinexin
El subnormal de Santiago Segura se encontraba en su salsa, eso ni qué decir tiene.
1
K
26
#10
EsUnaPreguntaRetórica
#8
Ese vendería a su madre por dos minutos de promoción de su enésimo truño de película.
1
K
28
#15
Supercinexin
#10
Cuanto más pasan los años y vuelvo a ver a ese sujeto, más pienso que el personaje más fácil de interpretar para él en toda su carrera tuvo que ser Torrente.
0
K
16
#11
BlackDog
*
#8
Menudo gilipollas el Santiago Segura, el único director de cine Español que hace películas que no pierden dinero, por lo tanto no tiene que lamerle el culo a los políticos para poner el cazo de subvenciones de dinero público. Y como pasa en la izquierda, todo aquel que escape a su control a base de paguitas y dinero público, es un fascista
4
K
-32
#6
plutanasio
Y la publicidad gratuita que le estáis dando, que yo no me había enterado de que existía.
1
K
25
#9
Charles_Dexter_Ward
@Imparsifal
cuando puedas revisa lo de la publi, es bastante molesto.
0
K
20
#5
mikhailkalinin
Lo que pasó ayer fue absolutamente vergonzoso. Le puse guisantes a la paella.
0
K
10
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
