Rechazada una proposición del BNG contra los bloqueos de páginas web de LaLiga

La Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso rechazó una proposición no de ley del Grupo Mixto, a instancia del BNG, para que el Gobierno adopte medidas que garanticen que los bloqueos de páginas webs que emiten ilícitamente contenidos protegidos por LaLiga y Movistar no afecten a páginas o portales legítimos. La iniciativa recibió 6 votos a favor, 17 en contra y 12 abstenciones.