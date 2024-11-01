edición general
Rechazada una proposición del BNG contra los bloqueos de páginas web de LaLiga

La Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso rechazó una proposición no de ley del Grupo Mixto, a instancia del BNG, para que el Gobierno adopte medidas que garanticen que los bloqueos de páginas webs que emiten ilícitamente contenidos protegidos por LaLiga y Movistar no afecten a páginas o portales legítimos. La iniciativa recibió 6 votos a favor, 17 en contra y 12 abstenciones.

Torrezzno
Que vergüenza
ipanies
Ya pagaremos las demandas entre todos, no sus preocupís!!!!
Tensk
La supina IGNORANCIA que demuestran los que han votado en contra y los que se han abstenido es harto llamativa. No es sorprendente, pero sí que le hace a uno preguntarse en qué más serán ignorantes y sin embargo votan lo que les diga su amo.
Fedorito
¿Pero los bloqueos no los ordenó un juez?
mperdut
Estoy intentando buscar a ver quienes son los unicos que votaron a favor, por si alguien puede añadir esa información, lo único que he encontrado es el video de cuando votan, pero no dicen quienes son los que votan a favor.

Grupo Socialista -> Abstención.
PPVOX -> En contra.
Joker_2O
Si Tebas no está untando a medio parlamento, no lo entiendo.
