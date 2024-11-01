La recaudación fiscal en 2025 hace historia al subir un 10,4% y superar los 325.000 millones

El Impuesto sobre la Renta (IRPF) vuelve a ser el que más aportó a las arcas de Hacienda, con una recaudación de 142.466 millones, un 10,1% más en relación al ejercicio anterior. El Gobierno lo atribuye a un aumento del empleo, "mayor dinamismo laboral", y a una mejor aplicación de "cambios normativos y de gestión". Evidentemente, el aumento de contribuyentes es un factor de primer orden. Pero una razón de peso para su crecimiento es que este impuesto no ha sido deflactado desde 2015.
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¿Cuándo empieza a caer el mantenimiento?
Desde 2010 comienzan los recortes fuertes
Entre 2012 y 2015 se alcanza el mínimo de inversión en conservación
Durante el gobierno de Mariano Rajoy, el presupuesto en mantenimiento:
Se reduce de forma muy significativa
Se prioriza lo urgente sobre lo preventivo
Esto cambia totalmente la lógica:
se pasa de “mantener para… » ver todo el comentario
Vivimos el mejor momento del ferrocaril, vamos a ponerlo a 350 km/h y al mes se matan 48 personas, pero seguro SEGURO que es culpa de M. Rajoy
El estado de las infraestructuras españolas es deplorable, las peores y más caras de todo el Norte de África, y la culpa de todo es de Pedro Sánchez y Óscar Puente, también conocidos como Pepe Gotera y Otilio.
¿Quieres subir la foto de alguna amiga de clase, para que le ponga el cuerpo desnudo de una actriz porno? ¿O prefieres aumentar tu intelecto viendo el vídeo de la última keynote del hombre más inteligente del Mundo, Elon Musk?
10 meses para construir en la Comunidad de Madrid destruidos por la DANA de 2023
www.servimedia.es/noticias/ayuso-inaugura-renombra-tres-puentes-aldea-
¿Como explican el estado de las 33 carreteras andaluzas cortadas aún por las lluvias de febrero y qué se está haciendo desde junta de Andalucía y diputaciones provinciales para reabrirlas?
Igual están esperando que acaben las elecciones.
¿Cuantos de esos millones se llevan las CC.AA. ?
Es por ver cuanto se lleva perrosanxe según la carcundia mediática.