La recaudación fiscal en 2025 hace historia al subir un 10,4% y superar los 325.000 millones

El Impuesto sobre la Renta (IRPF) vuelve a ser el que más aportó a las arcas de Hacienda, con una recaudación de 142.466 millones, un 10,1% más en relación al ejercicio anterior. El Gobierno lo atribuye a un aumento del empleo, "mayor dinamismo laboral", y a una mejor aplicación de "cambios normativos y de gestión". Evidentemente, el aumento de contribuyentes es un factor de primer orden. Pero una razón de peso para su crecimiento es que este impuesto no ha sido deflactado desde 2015.