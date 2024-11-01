edición general
Rebelión interna contra Yolanda Diaz: IU pide que la coalición no se llame Sumar ni gire en torno a ella

Izquierda Unida cree que es "evidente" que la coalición Sumar "no es un instrumento capaz de aglutinar al conjunto" de organizaciones de izquierdas en España.Para ello, ha defendido crear una nueva coalición electoral para las próximas elecciones generales bajo una nueva marca, que no coincida con el nombre de ninguno de los partidos integrantes.

Otra vez como casi siempre la izquierda haciendo el ridículo
Izquierda Unida no está unida.

Partido Popular no es popular.

Partido Socialista Obrero Español no es ni socialista ni obrero.

Podemos no pudo.

VOX no está en el diccionario.
