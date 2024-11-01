La realidad de las horas complementarias en el mercado de trabajo español. Efectos e incidencias [PDF]

Las horas complementarias son las que se realizan por encima de las ordinarias establecidas en los contratos a tiempo parcial. Aportan flexibilidad a las empresas, contribuyendo a adaptar, sin coste adicional, la fuerza de trabajo al nivel de producción precisado en cada momento. Para los trabajadores y trabajadoras, muchos de los cuales perciben salarios muy bajos que los mantienen por debajo del umbral de riesgo de pobreza, las horas complementarias permiten aumentar sus ingreso pero dentro de una dinámica de precariedad.