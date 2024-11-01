edición general
2 meneos
13 clics
Jornadas parciales y horas complementarias, una flexibilización que genera empleo precario e inestable

Jornadas parciales y horas complementarias, una flexibilización que genera empleo precario e inestable

Una trabajadora, pongamos de hostelería, tiene un contrato de 20 horas semanales. Cuando entró a trabajar firmó un pacto de horas complementarias que dice que el empresario le puede pedir hacer más horas de las que pone en su contrato y que ella acepta hacerlas. También dice que puede que se las proponga o no. Y dice que no hace falta que avise con más de tres días de antelación, por lo que la planificación y la conciliación se hacen realmente difíciles. Esta es una realidad que no ha parado de crecer en los últimos diez años y que afecta a 110

| etiquetas: trabajo , precario
2 0 0 K 30 actualidad
sin comentarios
2 0 0 K 30 actualidad

menéame