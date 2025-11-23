·
El Real Madrid pide perdón por confundir al jugador del Elche André Silva con el hermano fallecido de Diogo Jota
El club homenajeó a los fallecidos durante este año, pero emitió una imagen del jugador del Elche, en lugar de la del hermano del futbolista del Liverpool.
actualidad
#1
HeilHynkel
¿y del robo al Elche no dice nada?
