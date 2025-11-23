edición general
El Real Madrid pide perdón por confundir al jugador del Elche André Silva con el hermano fallecido de Diogo Jota

El club homenajeó a los fallecidos durante este año, pero emitió una imagen del jugador del Elche, en lugar de la del hermano del futbolista del Liverpool.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
¿y del robo al Elche no dice nada? xD
