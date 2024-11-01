edición general
10 meneos
250 clics
La reacción de un señor al preguntarle por el plan energético de su ayuntamiento

La reacción de un señor al preguntarle por el plan energético de su ayuntamiento  

"Ni puta idea". Su respuesta tiene algo hipnótico. No hay cinismo ni enfado, solo la serenidad de quien ha dejado de fingir interés por lo incomprensible. En tiempos de discursos eternos, informes técnicos y planes que nadie entiende, ese “ni puta idea” suena a libertad. Es la forma más española de decir “me da igual, pero gracias por preguntar”.

| etiquetas: ayuntamiento , plan , energetico
8 2 2 K 99 actualidad
9 comentarios
8 2 2 K 99 actualidad
Rorschach_ #4 Rorschach_
Dando pábulo a la ignorancia como si fuese algo digno y honroso. #MierdaPeriodismo
2 K 30
Pacofrutos #1 Pacofrutos *
Y el Ayuntamiento se encuentra en igual situación, que es lo peor.
Este señor tenía que ser una especie protegida.
1 K 23
yopasabaporaqui #5 yopasabaporaqui
Ni p* idea. Y con ese amplio conocimiento e interés luego irá a votar.
1 K 23
#6 Kikoncito
#5 Tendrá 80 años lo mismo le suda los cojones quien gane. El problema es que a los jovenes no y votan a VOX.
1 K 10
Andreham #3 Andreham
Gracias huffingtonpost por el "todos son iguales así que me da igual quién gane, pero espero que ganen los mios".
0 K 7
Mikhail #9 Mikhail
#8 En Democracia no eres "libre" de ser idiota. Tienes que estar informado para que no se aprovechen de ti. Pero al menos tienes que saber leer y entender lo que has leído; porque si no, además de idiota, puedes ser ignorante.
0 K 7
Gadfly #2 Gadfly
Seamos más este señor
0 K 7
Mikhail #7 Mikhail
#2 Seamos más idiotas y orgullosos de ello. :palm:

"En griego antiguo, "idiotes" (ἰδιώτης) significaba una persona privada o particular, que se centraba en sus asuntos personales en lugar de participar en la vida pública o la política. No era un insulto en sus orígenes, sino una descripción de alguien que no se involucraba en los asuntos comunitarios. "
0 K 7
Gadfly #8 Gadfly
#7 eres libre de ser idiota si así lo prefieres. No seré yo quien te pare
0 K 7

menéame