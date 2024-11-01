La reacción de un señor al preguntarle por el plan energético de su ayuntamiento  

"Ni puta idea". Su respuesta tiene algo hipnótico. No hay cinismo ni enfado, solo la serenidad de quien ha dejado de fingir interés por lo incomprensible. En tiempos de discursos eternos, informes técnicos y planes que nadie entiende, ese “ni puta idea” suena a libertad. Es la forma más española de decir “me da igual, pero gracias por preguntar”.