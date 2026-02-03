edición general
Reabre la embajada de Estados Unidos en Venezuela tras el nombramiento de Laura Dogu como encargada de negocios en el país

La nueva jefa de la delegación, con rango de encargada de negocios, es una experta diplomática norteamericana que define la transición hacia la democracia del país como uno de sus tres objetivos

2 comentarios
isaac.hacksimov
En cuanto la nueva jefa de delegación pise Caracas debe ser detenida por vínculos con organizaciones terroristas (los que invadieron Venezuela y secuestraron a su presidente), para después someterla a juicio e ingresar en prisión provisional mientras sale la sentencia (ya sea absolutoria o condena).
no_soy_un_bot
"democracia", lo que aquí llamamos "transición"
menéame