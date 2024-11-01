edición general
8 meneos
20 clics
Las razones detrás de la nueva ola de protestas en Irán

Las razones detrás de la nueva ola de protestas en Irán

"Irán ha sido saqueado y ya no existe como tal. El 40% de los activos del sistema bancario iraní existen sobre el papel, pero no en la realidad. El crecimiento económico del país es cero", declaró el economista Saeed Laylaz dos días antes de que estallaran las primeras manifestaciones callejeras. Laylaz aseguró que "la República Islámica de Irán ha llegado a su nivel más bajo de legitimidad y está corrompida", por lo que "serían necesarias medidas gigantescas para resolver los problemas económicos". El economista recordó que durante las protes

| etiquetas: irán , protestas , economía , inflación , jameine , corrupción
7 1 1 K 72 actualidad
12 comentarios
7 1 1 K 72 actualidad
#4 Galton
Es lo que pasa cuando se mezclan religión y dinero...
2 K 26
PauMarí #5 PauMarí *
#4 anda, por eso en Israel están también sus ciudadanos por las calles? Vaya tontería, con perdón....
Y lo mismo se podría decir de la mitad de estados de EEUU
1 K 5
bronco1890 #8 bronco1890 *
#2 #3 #5 # 6 Cuando el único argumento de la "izquierda" defendiendo a una dictadura teocrática que se dedica a lapidar adúlteras y colgar homosexuales es el "y tú más"
0 K 12
Atusateelpelo #10 Atusateelpelo *
#8 Ya vemos lo bien que les va a los gays y a las mujeres adulteras en su vecino Irak despues de la "democratizacion" al estilo useño. O en la democratizada Libia.

A EEUU de Iran solo le importa el petroleo y permitir que Israel pueda mangonear Oriente Medio sin que nadie le incordie.
0 K 15
bronco1890 #12 bronco1890
#10 Sin embargo los ayatolahs están preocupadisimos por los derechos humanos en el mundo.
Otra vez "y tú más"
0 K 12
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#4

¿El Opus Dei?
1 K 30
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Nada que no se soluciones con una "democratizacion" al estilo useño... :troll:
0 K 15
uyquefrio #1 uyquefrio
¡Dame una M!
0 K 11
tul #11 tul
#1 lo que te han dado es otro bulo de la bbc
0 K 13
Uda #3 Uda
Que vuelvan los Phalevi!!!!
Ironía...
0 K 10
#9 ombresaco
#3 no es descartable
0 K 10
Escafurciao #7 Escafurciao
Medidas gigantescas..., país laico y del s.XXI.
0 K 8

menéame