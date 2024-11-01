¿Razonamiento vago o un llamado a la acción? ¿Qué hay detrás de las declaraciones de Lukashenko sobre un regreso a la URSS? [RU]

Alexander Lukashenko concedió recientemente una entrevista al canal de televisión internacional Russia Today, controlado por Rusia. En ella, afirmó añorar el modelo de gobierno soviético y considerar la posibilidad de regresar a él. ¿Qué se esconde tras estas palabras? ¿Parece que la opinión pública se está preparando para algún tipo de reformas al estilo soviético? El analista político Artem Shraibman y el presentador Gleb Semenov debaten este tema en el nuevo episodio de "Cómo entender esto".