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¿Razonamiento vago o un llamado a la acción? ¿Qué hay detrás de las declaraciones de Lukashenko sobre un regreso a la URSS? [RU]

Alexander Lukashenko concedió recientemente una entrevista al canal de televisión internacional Russia Today, controlado por Rusia. En ella, afirmó añorar el modelo de gobierno soviético y considerar la posibilidad de regresar a él. ¿Qué se esconde tras estas palabras? ¿Parece que la opinión pública se está preparando para algún tipo de reformas al estilo soviético? El analista político Artem Shraibman y el presentador Gleb Semenov debaten este tema en el nuevo episodio de "Cómo entender esto".

| etiquetas: bielorrusia , alexander lukashenko , urss
2 1 0 K 33 politica
3 comentarios
2 1 0 K 33 politica
carakola #1 carakola *
www.youtube.com/watch?v=nJf_N9jyTNw
¡He de aplastar el capitalismo!
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volandero #3 volandero
Joder no me hagáis ilusiones. :-/
1 K 30
CarlosSanchezDiaz #2 CarlosSanchezDiaz
correr niños , los comunistas nos atacan !
1 K 27

menéame