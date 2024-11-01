La Razón cobra dinero para publicar propaganda marroquí  

8 artículos sobre Marruecos en 24h. Vínculos de la Razón con un espía marroquí miembro de Atlantic Ocean, Think Tank de la OTAN, y reconocido en Marruecos como lobbista de Israel. Marhuenda reconoce de amigo íntimo de la embajadores marroquí. Vínculos y pagos detectados ya hace años por CNI y servicios de información de policía nacional, y publicado en The New York Times.
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Con tu permiso te cojo el término para usarlo con estos indocumentados
- Toma el dinero y corre
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