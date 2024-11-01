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La Razón cobra dinero para publicar propaganda marroquí

La Razón cobra dinero para publicar propaganda marroquí  

8 artículos sobre Marruecos en 24h. Vínculos de la Razón con un espía marroquí miembro de Atlantic Ocean, Think Tank de la OTAN, y reconocido en Marruecos como lobbista de Israel. Marhuenda reconoce de amigo íntimo de la embajadores marroquí. Vínculos y pagos detectados ya hace años por CNI y servicios de información de policía nacional, y publicado en The New York Times.

| etiquetas: la razón , marruecos , fachas , mentiras , charai , marhuenda , pp , manipula
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8 comentarios
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XtrMnIO #1 XtrMnIO
Los derechoides venderían a su propia madre.
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Anfiarao #4 Anfiarao
#1 derechoides del espacio exterior mononeuronal xD

Con tu permiso te cojo el término para usarlo con estos indocumentados
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#7 pirat
#1 Ni lo dudes.
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ipanies #2 ipanies
Lo normal, cualquier basura que ha mantenido relación con la organización delictiva es un traidor a los intereses de España y los demuestran siempre que pueden!!
4 K 72
HeilHynkel #3 HeilHynkel
A ver ... que una cosa es ser propagandandista y otro serlo a cambio de nada, como diría aquel prócxer insigne. :roll:
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Ah_no_nimo #6 Ah_no_nimo
La derecha metiendo moros para echar a los rojos, ¿donde he visto yo esto?
1 K 17
#8 pirat
#6 "Abans moros que catalans"...
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Anfiarao #5 Anfiarao
- Por un puñado de dólares
- Toma el dinero y corre
- ...
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menéame