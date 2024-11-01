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Rayo Vallecano jugará su primera final europea de su historia

Rayo Vallecano jugará su primera final europea de su historia

El conjunto franjirrojo afrontará su primera final europea de su historia (ante el Crystal Palace); lo que se convertirá en el mayor desplazamiento de la historia de la marea franjirroja

| etiquetas: puto , rayo
30 6 3 K 136 actualidad
8 comentarios
30 6 3 K 136 actualidad
themarquesito #6 themarquesito
Además, con la diferencia de goles gracias al penalti parado por Batalla, la liga española obtiene una quinta plaza en Champions.
1 K 27
Bhuvaya #7 Bhuvaya
#6 bien!! Mi Betis a la champions el año que viene!!
0 K 7
#8 Leon_Bocanegra
#7 ojo que os quedan cuatro partidos, uno de ellos contra el Barça... Y el Celta está al acecho.
0 K 16
Pertinax #2 Pertinax *
Confiemos en que no derive en bronca.
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alfre2 #5 alfre2
Y sin Chulos Simeones de por medio. Bravo, Rayo!
1 K 18
elprincipedelosingenuos #4 elprincipedelosingenuos
No escribo por nada de furbol... pero vamos, rayito!
1 K 16
cabobronson #1 cabobronson
Puto Rayo
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paumal #3 paumal
Me alegro por ellos.
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menéame