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Rayo Vallecano jugará su primera final europea de su historia
El conjunto franjirrojo afrontará su primera final europea de su historia (ante el Crystal Palace); lo que se convertirá en el mayor desplazamiento de la historia de la marea franjirroja
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#6
themarquesito
Además, con la diferencia de goles gracias al penalti parado por Batalla, la liga española obtiene una quinta plaza en Champions.
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#7
Bhuvaya
#6
bien!! Mi Betis a la champions el año que viene!!
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#8
Leon_Bocanegra
#7
ojo que os quedan cuatro partidos, uno de ellos contra el Barça... Y el Celta está al acecho.
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#2
Pertinax
*
Confiemos en que no derive en bronca.
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#5
alfre2
Y sin Chulos Simeones de por medio. Bravo, Rayo!
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#4
elprincipedelosingenuos
No escribo por nada de furbol... pero vamos, rayito!
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#1
cabobronson
Puto Rayo
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#3
paumal
Me alegro por ellos.
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