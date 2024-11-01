edición general
'Ravalear', la serie española que planta cara al monstruo de la vivienda hace historia en el Festival de Berlín: "Mi hijo quizá no podrá comprarse un piso"

El thriller sobre la especulación del barrio chino de Barcelona es la primera serie española de la historia en participar en el Festival de Berlín.

| etiquetas: vivienda , serie
rogerius #1 rogerius
¿Cómo que quizá?
