edición general
9 meneos
8 clics
Raúl, un médico cooperante en Gaza: «Ver niños asesinados a diario no se puede sobrellevar»

Raúl, un médico cooperante en Gaza: «Ver niños asesinados a diario no se puede sobrellevar»

Tras los atentados de Hamás de octubre de 2023, con unas 1.200 víctimas y unas 250 personas secuestradas, la respuesta de Israel con continuos bombardeos y ataques sobre la Franja de Gaza, un genocidio según varias voces de la comunidad internacional —desde la comisión de investigación de Naciones Unidas a gobiernos como el de España—, han causado 70.000 muertes, según el Ministerio de Sanidad palestino. La masacre de la población civil ha afligido al mundo. Cooperantes como el especialista de urgencias y anestesista Raúl Incertis Jarillo .

| etiquetas: cooperante , gaza , niños , asesinados , raúl incertis , jarillo
6 3 0 K 50 mnm
2 comentarios
6 3 0 K 50 mnm
TonyStark #1 TonyStark
pues la UE en particular y EEUU concretamente lo llevan divinamente....
0 K 12
Tarod #2 Tarod
Demasiada gente lo lleva bien. Eso define al ser humano como lo que es.
0 K 12

menéame