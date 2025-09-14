Raúl Incertis, médico español en Gaza: “Perdí la cuenta de los niños que vi morir”  

El doctor, que ha trabajado durante cuatro meses como voluntario en dos hospitales de la Franja, relata su experiencia en medio del caos y su única certeza de atender a los menores. Habiba, de 4 años, en la mesa de operaciones antes de ser anestesiada. Los neurocirujanos están a punto de evacuarle un hematoma subdural causado por una explosión de una bomba israelí. (Jan Yunis, 21 de mayo de 2025). Mi nombre es Raúl Incertis Jarillo, soy médico de urgencias y anestesista, y de abril a junio de este año he estado trabajando como voluntario en....