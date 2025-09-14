edición general
Raúl Incertis, médico español en Gaza: “Perdí la cuenta de los niños que vi morir”

Raúl Incertis, médico español en Gaza: “Perdí la cuenta de los niños que vi morir”  

El doctor, que ha trabajado durante cuatro meses como voluntario en dos hospitales de la Franja, relata su experiencia en medio del caos y su única certeza de atender a los menores. Habiba, de 4 años, en la mesa de operaciones antes de ser anestesiada. Los neurocirujanos están a punto de evacuarle un hematoma subdural causado por una explosión de una bomba israelí. (Jan Yunis, 21 de mayo de 2025). Mi nombre es Raúl Incertis Jarillo, soy médico de urgencias y anestesista, y de abril a junio de este año he estado trabajando como voluntario en....

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pero no lo llames genocidio...
#4 Leon_Bocanegra
#1 es que no es genocidio, y sabes por qué se qué no es genocidio?
Porque genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial".



Joooder, me he vuelto a cagar encima
#6 laruladelnorte
#4 Sabemos que eso es lo que sueltan por la boca los líderes de ciertos partidos.
#7 Leon_Bocanegra
#6 y lo hacen sin cagarse encima. A mí no me sale.
#8 laruladelnorte
#7 Tienes que entrenar más. :hug:
ipanies #2 ipanies
Si no condena expresamente en cada frase a Hamás, la derecha española lo considera cómplice de los terroristas. Este es el nivel de bajeza moral de nuestros "conservadores" patrios.
Connect #3 Connect
La crueldad que se está viendo en Gaza no se había visto en guerras como la de Afganistán o incluso en Irak, donde torturaron a soldados y los humillaron, pero no se masacraba a la población civil ni se destruyeron hospitales, almacenes, carreteras, etc...

Israel es cruel. Entera, porque son los israelís quienes votaron a Netanyahu y siguen apoyándolo. Esa gente es mala y de una crueldad extrema. Y apoyados principalmente por el sionismo.
#5 laruladelnorte
Hay una nube negra en mi cabeza, hecha de imágenes abyectas, que me impide recordar. Muchos se morían delante de nosotros, pese a nuestros esfuerzos por curarlos. De esos, de los que se morían en el transcurso de la atención médica, también perdí la cuenta.

Va a necesitar ayuda para sobrellevar esa dramática experiencia.
