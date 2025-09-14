Raúl Incertis, médico español en Gaza: “Perdí la cuenta de los niños que vi morir”  

El doctor, que ha trabajado durante cuatro meses como voluntario en dos hospitales de la Franja, relata su experiencia en medio del caos y su única certeza de atender a los menores. Habiba, de 4 años, en la mesa de operaciones antes de ser anestesiada. Los neurocirujanos están a punto de evacuarle un hematoma subdural causado por una explosión de una bomba israelí. (Jan Yunis, 21 de mayo de 2025). Mi nombre es Raúl Incertis Jarillo, soy médico de urgencias y anestesista, y de abril a junio de este año he estado trabajando como voluntario en....
| etiquetas: medico español , gaza , raul incentis , medico de urgencias y anestesista
Porque genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial".
Joooder, me he vuelto a cagar encima
Israel es cruel. Entera, porque son los israelís quienes votaron a Netanyahu y siguen apoyándolo. Esa gente es mala y de una crueldad extrema. Y apoyados principalmente por el sionismo.
Va a necesitar ayuda para sobrellevar esa dramática experiencia.