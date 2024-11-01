Rastros digitales revelan una campaña en línea para reclutar científicos nucleares iraníes (inglés)

Los registros de transparencia de Google muestran que una productora, Desi Banks Productions LLC, publicó un conjunto de cinco anuncios de reclutamiento en persa en al menos 19 países, entre ellos Estados Unidos, Suecia, Francia, Alemania, India y muchos otros de Oriente Medio y África. Las cinco campañas publicitarias incluían redireccionamientos tanto evidentes como engañosos,a páginas de contratación aparentemente gestionadas por los servicios de inteligencia exteriores de Israel, el Mossad. Otras anunciaban puestos de trabajo lucrativos.