Raquel Martí, UNRWA: "No sabemos cómo nuestros compañeros han sobrevivido a las atrocidades de Israel"

La agencia de la ONU que ha asistido a los palestinos durante el genocidio recibirá el Premio infoLibre 2025 este jueves en el Ateneo de Madrid.

