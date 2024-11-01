Raquel Jiménez, psicóloga, sobre cómo ayudar a una persona con depresión: "Tu presencia ya es un alivio"

En un vídeo de TikTok, la psicóloga Raquel Jiménez recuerda que acompañar a una persona con depresión no consiste en decir lo correcto ni en tener todas las respuestas. De hecho, muchas veces lo que más alivia no son las palabras, sino la presencia. Estar disponible, escuchar sin corregir y no exigir explicaciones constantes puede convertirse en una forma de apoyo real y profunda...
| etiquetas: psicología , depresión
Es que como decía un amigo mío que DEP, siempre hay que decir que estás bien, porque tus amigos se alegran y a tus enemigos les jode.