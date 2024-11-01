edición general
7 meneos
27 clics
Raquel Jiménez, psicóloga, sobre cómo ayudar a una persona con depresión: "Tu presencia ya es un alivio"

Raquel Jiménez, psicóloga, sobre cómo ayudar a una persona con depresión: "Tu presencia ya es un alivio"

En un vídeo de TikTok, la psicóloga Raquel Jiménez recuerda que acompañar a una persona con depresión no consiste en decir lo correcto ni en tener todas las respuestas. De hecho, muchas veces lo que más alivia no son las palabras, sino la presencia. Estar disponible, escuchar sin corregir y no exigir explicaciones constantes puede convertirse en una forma de apoyo real y profunda...

| etiquetas: psicología , depresión
6 1 0 K 76 actualidad
2 comentarios
6 1 0 K 76 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Según explica la psicóloga, una de las experiencias más comunes en la depresión es la sensación de soledad, incluso cuando se está rodeado de otras personas. "Detrás de cada sonrisa, de cada 'estoy bien', puede haber una persona librando una oscura batalla", explica Jiménez.
0 K 20
sleep_timer #2 sleep_timer
#1
Es que como decía un amigo mío que DEP, siempre hay que decir que estás bien, porque tus amigos se alegran y a tus enemigos les jode.
3 K 36

menéame