Raphael recibirá homenaje como Persona del Año en los Latin Grammy 2025

Raphael será el protagonista de la gala a Persona del Año, que se celebrará este miércoles en el marco de los Latin Grammy, donde será homenajeado por destacadas figuras de la industria musical. La ceremonia tendrá lugar en Las Vegas y conmemorará las seis décadas de trayectoria del artista considerado por la Academia Latina de la Grabación como un «embajador de la música latina en el mundo». El cantante de 82 años nacido en Linares, comenzó su trayectoria profesional con tan solo 16 años y su carrera despegó en la década de 1960.