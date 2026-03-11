edición general
El rapero de la banda irlandesa Kneecap no será juzgado por terrorismo por haber exhibido una bandera en apoyo a Hizbulá

La sentencia indica que el proceso no cumplió los plazos judiciales fijados en la Ley de Terrorismo británica

Supercinexin
Terrorismo y genocidio, ¡por lo menos! ¡Y odio rasial!
AlexGuevara
No han tenido huevos
SeñorPresunciones
#1 Porque no los han juzgado en ejpañita, que si no de cabeza al talego.
txepel
Me sigue fascinando cómo un grupo puede llamarse con el equivalente británico de “Tironlanuca” pero no meterse con Israel.
Herumel
#3 Tienen su royo y cercanía al IRA.
DabbaDoo
#4 Me gustó mucho la peli sobre el origen de la banda: www.filmaffinity.com/es/film786132.html
