edición general
5 meneos
6 clics
El Ramón y Cajal, hospital favorito de Ayuso: 98 millones y más de 44.000 contratos menores en pandemia

El Ramón y Cajal, hospital favorito de Ayuso: 98 millones y más de 44.000 contratos menores en pandemia

El centro hospitalario fue el que más acuerdos cerró mediante esta herramienta en 2020, según los datos que acompañan la denuncia de Audita Sanidad frente a Hacienda

| etiquetas: ayuso , madrid , ramón y cajal , hospital , contratos , audita sanidad
4 1 0 K 50 actualidad
1 comentarios
4 1 0 K 50 actualidad
#1 omega7767
parece que le ha tocado el gordo de navidad !!!
0 K 11

menéame