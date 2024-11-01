edición general
11 meneos
30 clics
La RAM está tan cara que Samsung no se la vende a Samsung [eng]

La RAM está tan cara que Samsung no se la vende a Samsung [eng]

Debido al alza de precios por la burbuja de la "IA", Samsung Semiconductor habría rechazado un pedido de memoria RAM de Samsung Electronics para los nuevos teléfonos Galaxy.

| etiquetas: ram , cara , samsung
10 1 0 K 155 tecnología
5 comentarios
10 1 0 K 155 tecnología
Tx4 #1 Tx4
Samsung no se la vende a Sansung
:wall:
0 K 9
Jakeukalane #2 Jakeukalane
#1 corregido, junto con una tilde. cc #0
1 K 30
#3 Tailgunner
pues hay que ser imbéciles...
0 K 6
Gry #4 Gry
#3 ¿Por? Si puedes vender la RAM a terceros por más dinero de lo que obtienes vendiendo móviles igual no tiene sentido fabricar los modelos más económicos.
0 K 18
#5 wendigo
#4 En la cena de empresa va a haber más que palabras :troll:

Saludos
0 K 10

menéame