Rallo denuncia la "manipulación" de datos en el control de alquileres en Navarra  

Juan Ramón Rallo analiza los datos del control de alquileres en Navarra y la conclusión es demoledora: para vender el "éxito" de la medida, la consejera mezcla peras con manzanas. Mientras presumen de una bajada de precios mínima, ocultan que la firma de nuevos contratos se ha pegado un castañazo del 15%. Spoiler: el stock se está fugando al alquiler de temporada y la vivienda habitual cada vez es más difícil de encontrar.