Rallo denuncia la "manipulación" de datos en el control de alquileres en Navarra  

Juan Ramón Rallo analiza los datos del control de alquileres en Navarra y la conclusión es demoledora: para vender el "éxito" de la medida, la consejera mezcla peras con manzanas. Mientras presumen de una bajada de precios mínima, ocultan que la firma de nuevos contratos se ha pegado un castañazo del 15%. Spoiler: el stock se está fugando al alquiler de temporada y la vivienda habitual cada vez es más difícil de encontrar.

alfre2 #2 alfre2
Rallo no es muy amigo de establecer regulaciones y control al mercado. A él le pone más que reviente todo y punto. Luego volverá dándonos explicaciones de lo que ha fallado.

Vaya personaje.
Pertinax #5 Pertinax *
Prueba práctica. Busca algo asequible que no sea alquiler de temporada en Pamplona, que te da la risa.
www.idealista.com/alquiler-viviendas/pamplonairuna-navarra/?ordenado-p
Findeton #9 Findeton
#5 Debe ser porque Idealista es facha. Lo digo con sarcasmo pero muchos lo dirán en serio.
StuartMcNight #3 StuartMcNight
“Juan Ramon Rallo….”

BULARDO.
Andreham #4 Andreham
Y qué va a decir un vendehumos cantamañanas de una pseudo-ciencia que te puede decir una cosa y la contraria exactamente a la vez.

Pues lo que le interesa decir, que es lo que los que le pagan le piden que diga.
#6 Eukherio
#4 La táctica habitual de Rallo y sucedáneos en estos casos es buscar un indicador con el que puedan vender el relato. Entiendo que las pasó bastante putas de esta vez si tuvo que llegar a la firma de nuevos contratos y a llamarle castañazo a un 15%.
Ortzi_ #1 Ortzi_ *
elpais.com/economia/vivienda/2026-01-29/el-alquiler-baja-un-86-en-nava

2025 se cerró en Navarra con 4.202 contratos de alquiler frente a los 4.176 de 2024. Suponen 29 contratos más, “lo que rompe con el mantra de que se desploma la oferta al que suelen recurrir los intereses privados del sector a los que no les gusta la regulación del mercado”.
Findeton #8 Findeton
#1 "Alfaro señala que los contratos de temporada, que están exentos de esta limitación de precios, se han duplicado en el último año. Han pasado de ser el 5% del total a suponer el 11% en 2025."
#10 Bravok1
Hacedme casitoooo...
#7 Juanjolo *
En este meneneo tenemos dos verdades:
- La izquierda como siempre retorciendo la realidad para crear relato y
- la segunda verdad es que este meneo, tristemente la sincronizada, llena de rencor, odio y lágrimas lo va a tirar
