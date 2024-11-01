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Rajoy, Bárcenas y Cospedal, platos fuertes de la tercera semana en el juicio de 'Kitchen'

Rajoy, Bárcenas y Cospedal, platos fuertes de la tercera semana en el juicio de 'Kitchen'

El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' afronta las testificales más esperadas del proceso en su tercera semana, entre las que destacan las declaraciones de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Está previsto que la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) acoja el lunes las declaraciones de Bárcenas y Rosalía Iglesias, que

| etiquetas: rajoy , bárcenas , cospedal , tervera , samana , juicio , kitchen
10 2 0 K 103 corruPPción
7 comentarios
10 2 0 K 103 corruPPción
#1 luckyy
corruptos que todo el mundo sabe que lo son menos el "poder" judicial.
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Chinchorro #4 Chinchorro
Las conductas mafiosas dignas de organizaciones criminales no pueden ser permitidas en los partidos políticos.
Ilegalización del PP ya.
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ipanies #2 ipanies
Ilegalización del PP ya!!!
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Cuñado #3 Cuñado
Cabezas de cartel. Menudo festivalazo el Retribution Fest 8-D
1 K 21
Chinchorro #5 Chinchorro
#3 La costra nostra.
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#7 luckyy
Ahora Peinado sacará otro as de la manga para contrarestar.
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#6 Horkid
Dicen los mentideros que Cospedal maneja información delicada de ciertos personajes, obligandoles a protegerla.
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menéame