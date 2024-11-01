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Rafael Cremades: «Oviedo se ha transformado en una nueva Jerusalén»
El periodista cordobés ofrece el pregón de la hermandad de Los Estudiantes en el Edificio Histórico de la Universidad
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HeilHynkel
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Buena ocasión pa meterle un misil a Canteli y su piara.
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#2
juliusK
El borracho subnormal y extertuliano de la FOX (un Iker cualquiera vaya) que "controla", es un decir, el ministerio de la guerra yanqui tiene al menos los huevos (abascalianos claro) de tatuarse una cruz templaria gorda y un Deus Vult (y más cosas, que como diría mi yaya, va hecho un cuadro el hombre) y no estos magufos espiritistas que se dedican a largar de pasear moñecos que ellos no cargarán en la cuesta que es cuesta arriba y que ellos no van a manchar las togas.
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#3
Celsar
¿Ser el nuevo Jerusalén es bueno o malo?
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