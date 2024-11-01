Rafael Alonso, experto en RRHH: “El burnout no aparece de un día para otro”

El especialista explica que el desgaste laboral es un proceso progresivo con varias etapas previas. Rafael Alonso, experto en Recursos Humanos, en un vídeo de TikTok ha comentado cuáles son las cinco fases del burnout que puede experimentar cualquier trabajador: “El burnout no llega de pronto; todo empieza por un trabajo que te motiva y te gusta, pero acaba provocándote una de las mayores crisis que puedes tener en toda tu vida”.Las cinco fases por las que pasan las personas antes de romperse del todo, según este experto, son las siguientes. La